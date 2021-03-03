رابط نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 التسجيل في مسابقة مساعدي التمريض بدون بكالوريا

التسجيل في مسابقة مساعدي التمريض بدون بكالوريا نتائج مسابقة شبه طبي للتمريض، مازلنا موافقتك بكافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بنتائج اختبارات شبه الطبي للتمريض الخاص بوزارة الصحة والسكان الجزائرية، حيث أدي عدد من الطلاب الغير تحصلين على البكالوريا هذه الاختبارات، وكانت مدة أداء الامتحان لا تتجاوز الساعتين للمادة الواحدة، وتم فتح باب التقديم للأشخاص الحاصلين على الثانوية العامة في كافة أنحاء الولايات الجزائرية، وتم البدء في تسجيل اختبارات شبه الطبي بداية من يوم ٤ فبراير الماضي ٢٠٢١، وذلك حتى يوم ٢٤ فبراير من نفس العام، وسنرفق خلال هذا الموضوع رابط الحصول على النتائج الخاصة بامتحانات شبه الطبي بدون بكالوريا.

امتحان مسابقة شبه طبي ٢٠٢١

تحتوي الامتحان على اختبارات في مادتي العلوم الطبيعية ومادة الرياضيات بالإضافة إلى مادة لغة أجنبية، يختارها الطالب من بين اللغة الفرنسية والألمانية والإسبانية، وكان مدة الامتحان ساعتين فقط لكل مادة منهما، ومن الجدير ذكره أن موقع وزارة الصحة والسكان تعرض لضغط كبير أثناء فترة التسجيل في الامتحان، وذلك بسبب عدد الطلاب الكبير الذي حاول التسجيل في الوقت ذاته مما أدي إلى حدوث ضغط وعطل في الموقع، ومنها عمل المسؤولون عن الموقع بحل المشكلة في اسرع وقت ممكن، وبعدها عادت المساعدات مجاريها وتم استكمال طلبات التسجيل الخاصة بالمسابقة.

رابط موقع نتائج شبه الطبي بالجزائر.

من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة الجزائرية يمكن للجميع الحصول على النتائج الخاصة بالمسابقة المذكورة، ولكن بعد إتمام عدة خطوات بسيطة وهى:

الدخول على الرابط من هنا.

قم بعملية تسجيل الدخول من خلال وضع اسم مستخدم خاص بك وإدخال كلمة مرور.

بعدها سيفتح معك الموقع مباشرة، اضغط على أيقونة إظهار النتائج.

ادخل رقم جلوسك أو الكود الخاص بك.

اضغط على أيقونة إظهار النتيجة، ومن ثم ستكون النتيجة متاحة أمامك على الشاشة.

موعد اعلان النتائج

صرح أحد مسؤولي الوزارة أنه قريبا سوف يتم الإعلان عن جميع النتائج الخاصة باختبارات مسابقة شبه الطبي أو التمريض بدون بكالوريا لعام ٢٠٢١ ، تابعونا وسوف نتابع معكم النتائج عبر ظهورها والعالم عنها مباشرة.