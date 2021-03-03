بالصور.. آخر صيحات "هاني البحيري" الباريسية لصيف وربيع 2021

كشف مصمم الأزياء الشهير، هاني البحيري، عن تفاصيل مجموعته الجديدة لصيف وربيع 2021، خلال مشاركته في أسبوع باريس للموضة العالمية ضمن الـ"Oriental fashion show"، التي ضمت الكثير من الإبداعات والصيحات المتميزة.

وقال البحيري في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": "إنه حرص على أن تكون تصميماته الجديدة مستوحاة من أناقة ورقي حقبتي الستينيات والسبعينيات الغنية بالألوان والقصّات الأنثوية الجذابة، مستخدمًا خامات عالية الجودة أبدعتها أياد مصرية بمفردات عالمية".

وأكد المصمم المصري أنه يسير على خطى الـ"هوت كوتور" وهي "الخياطة الراقية"؛ ويتم تصميمها لتناسب شخصية معينة، باستخدام خامات عالية الجودة وبتفاصيل وتطريزات بالغة الدقة والخصوصية لتعكس مفردات من ترتدي التصميم.

مجموعة صيف وربيع 2021، ضمت تصميمات أكثر جمالا وألوانًا متعددة؛ حيث دمج "البحيري" بين الأصالة والحداثة، من خلال تنسيق الفساتين الطويلة، والقصيرة قبل الركبة مع الچاكت الطويل، وتزيين الإطلالة بلمسة أنوثة بالشابوه أو القبعة.

ألوان عصرية و لمسات مبتكرة

لعبت الألوان البراقة والمبهجة دورًا هامًا في إطلالات "البحيري" ولا سيما أنها أضافت لمسات مبتكرة على التصاميم، حيث أشار إلى أنه استخدم درجات لوج البيچ والبرتقالي.

ويعتبر البرتقالي بدرجاته مثل Flame Orange والـ Orange Peel، الأكثر انتشارا هذا الصيف؛ إذ تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Balagan وEverlane وMartiniano وBottega Veneta وAeyde.

إلى جانب البرتقالي، نجد أيضا الألوان: النبيتي الداكن، والأخضر، وأغمق درجات الفسفوري، والأسود اللامع، والذهبي، الذي اعتمد عليه هاني في أغلب تصاميمه، والأسود الممزوج بالفضي والذهبي، والأبيض، والأوف وايت، والـRose Brown.

وأضاف البحيري أن المجموعة تميزت بالتطريزات الهاند ميد، وخرز الاسترس، واتسمت بالتفاصيل أكثر، كما طغى على الإطلالات الريش الناعم بألوانه. وإذا كنتِ من محبات موضة الريش، فعليك إذًا أن تعتمديها خلال ربيع وصيف 2021، وتستوحي إطلالتك من مجموعة "البحيري" لهذا العام.

وتنوعت التصميمات بين الفساتين والبناطيل الـpencil، والأكمام الطويلة، التي تميز أغلبها بالتطريزات والنقوش، وبعضها جاء بقصات جريئة.

فستان زفاف بالشعب المرجانية

وعن أزمة فستان زفاف كل عام، قال البحيري إنه اعتاد على تصميم فساتين الزفاف المميزة، والمرصعة بالألماس الحر، والتي في أغلب الأحيان تثير ضجة كبيرة فور عرضها، لتكلفتها التي تبلغ ملايين الدولارات.

وأشار إلى أن هذه الفساتين غالبا لا تكون مخصصة للبيع بل للعرض فقط، بهدف فكرة "مصر تستطيع" عمل شيئًا مميزًا مثل ذلك، موضحًا أنه من المهم تسجيل رقمًا مصريًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأطول فستان زفاف في العالم. لكن على الرغم من ذلك استبدل هذا العام فكرة استخدام المجوهرات باهظة الثمن والألماس، بالكريستال والطريزات، منعًا للجدل.

وكشف البحيري أنه بدأ في تصميم فستان الزفاف منذ عام 2018 واستغرق تنفيذه 3 سنوات، ويتميز بذيل طويل بلغ طوله 15 متر، مستخدمًا تقنيات عالية الجودة، ويتمتع بالشعب المرجانية، مزينة بالكريستال، ولونه بيچ الروزية وليس الأبيض.

فراق الصغير

وختم هاني البحيري تصريحاته لموقع "دوت الخليج" بكلمات مؤثرة، حيث قال إن العرض شارك فيه خبير التجميل العالمي الراحل محمد الصغير وفريق عمله، مؤكدًا أنه كان رفيق مشواره، وأن فراقه أثر عليه نفسيًا بشكل كبير ومازال يحاول تجاوزه.

وشدد على عرفانه وامتنانه لواحد من أهم شركاء نجاحاته العالمية، الذي يتمنى له الرحمة والمغفرة، مؤكدًا أن اسم "محمد الصغير" سيظل يرافقه مدى الحياة.