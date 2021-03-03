الأمن الجزائرى يوقف خلية إرهابية خططت لهجوم بالعاصمة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم، أن التحقيقات أوصلت أجهزة الأمن التابعة لها من توقيف أحد عناصر الخلية بعد أن قام بنقل قنبلة محلية الصنع إلى بلدية الكاليتوس بالضاحية الشرقية للعاصمة.
وأضاف أن هذه القنبلة كانت موجهة للاستعمال فى هجوم إجرامى فى العاصمة، قبل أن يتم إبطالها أمس من قبل الجهات المختصة.
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