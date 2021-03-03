مقتل 6 أشخاص فى انفجار لغم ببوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص جراء انفجار لغم أرضى بإقليم الساحل البوركينى.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص جراء انفجار لغم أرضى بإقليم الساحل البوركينى. وأوضح بيان صادر عن الحكومة البوركينية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن اللغم انفجر أثناء مرور سيارة إسعاف فوق اللغم في منطقة غاسكيندى.

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