حضر حفل الزفاف بـ هليكوبتر.. حبس عريس أردني خالف إجراءات كورونا.. شاهد

أعلنت مدينة الزرقاء الأردنية، حبس عريس أردني وابنه لإقامتهما حفل زفاف دعا خلاله 300 شخص. وقالت السلطات الأردنية إن هذا القرار جاء بسبب عدم الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وحضر العريس الأردني إلى الحفل بواسطة طائرة مروحية خاصة. وأقام العريس حفل زفاف مخالفا لأوامر الجهات المختصة بشأن حظر التجمعات في الأردن مع الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لحظة وصول العريس إلى مكان إقامة حفل الزفاف بالطائرة المروحية.

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