مليون جرعة.. الصحة السعودية تكشف تفاصيل جديدة بشأن لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إعطاء ‏أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة السعودية عبر صفحتها الرسمية على تويير الجميع بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.



وقال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، إنه سيتم توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل مجاني.

وحسب موقع العربية أفاد الوزير السعودي بأن لقاحات كورونا سوف تكون متوفرة في الصيدليات المجتمعية بشكل مجاني، داخل المملكة.

وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشن اليوم، مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بديوان الإمارة، بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة، وعدد من قيادات القطاع الصحي.

ووقف الوزير على سير عمل مراكز لقاحات كورونا الشرقية، واطلع على الإجراءات المتبعة بمركز صحي الفيصلية بالدمام.

وأكد وزير الصحة، ان المنطقة الشرقية تعد من أكثر مناطق المملكة تطورًا في الجانب الصحي؛ وهذا يعود للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة للقطاع الصحي.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، في 18 فبراير الماضي، أجازت استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.