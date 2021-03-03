إسرائيل تعلن عن عملية إرهابية إيرانية قبالة سواحلها

اتهمت السلطات الإسرائيلية، إيران بالتعمد في حادثة التلوث البيئي قبالة سواحلها، معتبرة الأمر بالعملية الإرهابية المتعمدة. وقالت السلطات الإسرائيلية إن السفينة المسؤولة عن التلوث مملوكة لشركة ليبية غادرت إيران من دون أنظمة ملاحة. وأضافت أن السفينة المسؤولة عن التلوث عادت إلى إيران. وأكدت أن إيران ترتكب جريمة إرهابية ضدها، عبر التلوث البيئي. ومن ناحية أخرى، قالت إسرائيل إن أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يتحسن بشكل كبير عن الاتفاق السابق.

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