ليست بين العرب وإيران.. كيف ستكون حرب الشرق الأوسط المقبلة

قالت مجلة "فورين بوليسي"، إن الصراعات القادمة في الشرق الأوسط لن تكون بين الدول العربية وإيران، وذكرت أن اللحظة العربية انقضت، وأن المنافسة بين القوى غير العربية، تركيا وإيران وإسرائيل، هي التي ستشكل مستقبل المنطقة.

وجاء في التقرير أنه لأكثر من عقدين، نظرت الولايات المتحدة إلى سياسات الشرق الأوسط على أنها لعبة شد الحبل بين الاعتدال والراديكالية - العرب ضد إيران، لكن على مدى السنوات الأربع التي قضاها دونالد ترامب في الرئاسة، كانت إدارته متعامية عن الانقسامات المختلفة والأكثر عمقًا والمتنامية بين القوى الثلاث غير العربية في المنطقة: إيران وإسرائيل وتركيا.

وقالت إنه ولمدة ربع قرن بعد أزمة السويس عام 1956، تضافرت جهود إيران وإسرائيل وتركيا لتحقيق توازن ضد العالم العربي بمساعدة الولايات المتحدة، لكن الدول العربية كانت تنزلق بشكل أعمق إلى الشلل والفوضى منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تلاه الربيع العربي "الفاشل"، مما أدى إلى حدوث خطوط صدع جديدة، في الواقع، لم تعد المنافسة الأكثر احتمالًا لتشكيل الشرق الأوسط بين الدول العربية وإسرائيل أو السنة والشيعة - ولكن بين الخصوم الثلاثة غير العرب.

وأضافت أن المنافسات الناشئة على السلطة والنفوذ أصبحت شديدة بما يكفي لتعطيل نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى، عندما انقسمت لإمبراطورية العثمانية إلى شظايا التقطتها القوى الأوروبية أثناء سعيها للسيطرة على المنطقة. وعلى الرغم من انقسامها تحت أيدي أوروبا، كان العالم العربي القلب السياسي للشرق الأوسط. عمّق الحكم الأوروبي الانقسامات العرقية والطوائف وشكل الخصومات وخطوط المعركة التي ظلت قائمة حتى يومنا هذا. أدت التجربة الاستعمارية أيضًا إلى تنشيط القومية العربية، التي اجتاحت المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية ووضعت العالم العربي في قلب استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأشارت فورين بوليسي، إلى أن كل هذا يتغير الآن، انقضت اللحظة العربية، والقوى غير العربية هي التي تصعد الآن، والعرب هم الذين يشعرون بالتهديد بينما توسع إيران نفوذها في المنطقة والولايات المتحدة تقلص التزاماتها، وفي العام الماضي، بعد أن تم تحديد مسؤولية إيران عن هجمات على ناقلات ومنشآت نفطية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، استشهدت أبو ظبي بالتهديد الإيراني كسبب لإبرام اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل.

ونوهت المجلة إلى أن اتفاق السلام هذا هو حصن ضد تركيا بقدر ما هو حصن ضد إيران. بدلًا من وضع المنطقة على مسار جديد نحو السلام، كما زعمت إدارة ترامب، تشير الصفقة إلى اشتداد التنافس بين العرب والإيرانيين والإسرائيليين والأتراك الذي فشلت الإدارة السابقة (إدارة ترامب) في أخذه بعين الاعتبار.

وأكدت أن هذا يمكن ان يؤدي إلى سباقات تسلح إقليمية أكبر وأكثر خطورة وحروبًا لا تريدها الولايات المتحدة ولا تستطيع تحمل التورط فيها، لذلك، يتعين على السياسة الخارجية الأمريكية محاولة احتواء هذا التنافس الإقليمي الجديد على القوى بدلًا من تأجيجها.

وأضافت ان سعي إيران لامتلاك قدرة نووية واستخدامها لعملائها ووكلائها للتأثير على العالم العربي ومهاجمة المصالح الأمريكية وإسرائيل أصبح مألوفًا الآن، لكن الجديد هو بروز تركيا كإعاقة غير متوقعة للاستقرار حيث لم تعد تركيا تتصور مستقبلًا في الغرب، لكنها الآن تتبنى بشكل أكثر حزمًا ماضيها الإسلامي، وتتطلع إلى الخطوط والحدود الماضية المرسومة قبل قرن من الزمان، لم يعد من الممكن رفض ادعاءاتها بالتأثير الذي كان لها في مجالات الإمبراطورية العثمانية سابقًا والتعامل معها على أنها مجرد بلاغة، فالطموح التركي هو الآن قوة لا يستهان بها.

على سبيل المثال، تحتل تركيا الآن أجزاء من سوريا، ولها نفوذ في العراق، وتقاوم النفوذ الإيراني في كل من دمشق وبغداد، وزادت تركيا من العمليات العسكرية ضد الأكراد في العراق واتهمت إيران بإعطاء ملاذ للعدو الكردي لتركيا، حزب العمال الكردستاني.

وأشارت المجلة إلى أن تركيا أدخلت نفسها في الحرب الأهلية الليبية وتدخلت مؤخرًا بشكل حاسم في النزاع في القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان حول ناجورنو قرة باخ. ويتطلع المسؤولون في أنقرة أيضًا إلى توسيع الأدوار في القرن الأفريقي ولبنان، في حين يشعر الحكام العرب بالقلق من الدعم التركي لجماعة الإخوان الإرهابية وادعائهم أن يكون لهم رأي في السياسة العربية.

وكما هو متوقع، فإن التوسع التركي يتعارض مع المصالح الإقليمية الإيرانية في بلاد الشام والقوقاز بطرق تستحضر الماضي الإمبراطوري لتركيا. إن إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا لقصيدة يأسف لانقسام أذربيجان التاريخية - التي يقع الجزء الجنوبي منها الآن داخل إيران - خلال زيارة إلى باكو، دعا القادة الإيرانيين إلى التوبيخ الشديد. لم تكن هذه زلة غير مقصودة.

لطالما كان أردوغان يلمح إلى أن مصطفى كمال أتاتورك كان مخطئًا بالتخلي عن الأراضي العربية العثمانية في أقصى الجنوب حتى الموصل. في محاولة لإحياء الاهتمام التركي بتلك الأراضي، يدعي أردوغان وطنية أكبر من تلك التي يتمتع بها مؤسس تركيا الحديثة ويوضح أنه يكسر الإرث الكمالي في تأكيد الامتيازات التركية في الشرق الأوسط.

وأوضحت فورين بوليسي أنه في القوقاز، كما في سوريا، تتشابك المصالح التركية والإيرانية مع مصالح روسيا، ويتزايد اهتمام الكرملين بالشرق الأوسط، ليس فقط في النزاعات في ليبيا وسوريا وناجونو كاراباخ، ولكن أيضًا على الساحة الدبلوماسية من أوبك إلى أفغانستان، وتحافظ موسكو على علاقات وثيقة مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة، وتميل أحيانًا لصالح أحدهما ثم الآخر، لقد استخدمت هذا التوازن لتوسيع نفوذها، لكن لا يزال ما تريده من الشرق الأوسط غير واضح، ولكن مع تضاؤل ​​الاهتمام الأمريكي، تستعد شبكة العلاقات المعقدة لموسكو للعب دور كبير في تشكيل مستقبل المنطقة.

وتقول المجلة أيضا إن إسرائيل وسعت أيضًا من وجودها في العالم العربي، ففي عام 2019، اعترف ترامب بمطالبة إسرائيل منذ نصف قرن بمرتفعات الجولان، التي استولت عليها من سوريا في عام 1967، والآن يخطط قادة الاحتلال الإسرائيلي بصوت عالٍ لتوسيع حدودهم من خلال ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، لكن اتفاقات إبراهيم تشير إلى أن العرب يتطلعون إلى تجاوز كل ذلك لدعم موقفهم. إنهم يريدون تعويض تضاؤل ​​اهتمام أمريكا بالشرق الأوسط بالتحالف مع إسرائيل ضد إيران وتركيا، إنهم يرون في إسرائيل دعامة لإبقائهم في لعبة النفوذ الإقليمي الكبرى.

ولفتت إلى أن التوترات بين إيران وإسرائيل تصاعدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع توغل إيران في العالم العربي، وأصبح الطرفان يخوضان الآن حرب استنزاف في سوريا وفي الفضاء السيبراني. كما استهدفت إسرائيل برامج إيران النووية والصاروخية بشكل مباشر وألقيت باللوم عليها مؤخرًا في اغتيال أكبر عالم نووي إيراني، محسن فخري زادة.

وأوضحت أن الصراع على الشرق الأوسط لا يتعلق فقط بإيران، خصوصا بعد أن تدهورت علاقات تركيا مع إسرائيل والسعودية والإمارات ومصر منذ عقد، مضيفة أنه مثلما تدعم إيران حماس ضد إسرائيل، حذت تركيا حذوها لكنها أثارت غضب الحكام العرب من خلال دعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكدت أن الموقف الإقليمي الحالي لتركيا - الممتد إلى العراق ولبنان وسوريا والقرن الأفريقي بينما تدافع بقوة عن قطر وحكومة طرابلس في الحرب الأهلية الليبية - يتعارض بشكل مباشر مع السياسات التي تنتهجها المملكة العربية والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وأضافت المجلة أن كل هذا يشير إلى أن القوة الدافعة في الشرق الأوسط لم تعد الأيديولوجية أو الدين بل السياسة الواقعية قديمة الطراز، إذا عززت إسرائيل الموقف السعودي الإماراتي، ومن المتوقع أن يعتمد أولئك الذين يشعرون بالتهديد منهما، مثل قطر أو عمان، على إيران وتركيا للحماية، ولكن إذا أعطى الاصطفاف الإسرائيلي العربي لإيران وتركيا سببًا للعمل على قضية مشتركة ، فإن الموقف العدواني لتركيا في القوقاز والعراق قد يصبح مصدر قلق لإيران، ويتماشى الدعم العسكري التركي لأذربيجان الآن مع دعم إسرائيل لباكو، ووجدت إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنفسهم في اتفاق قلق بشأن تداعيات مناورة تركيا الناجحة في هذا الصراع.

وأوضحت فورين بوليسي أن نظرًا لتقاطع هذه المنافسات المتداخلة في المنطقة، فإنه من المرجح أن تصبح المنافسات أكثر صعوبة، وكذلك نمط التحالفات التكتيكية، وهذا بدوره قد يدعو إلى تدخل روسيا، التي أثبتت بالفعل أنها بارعة في استغلال انقسامات المنطقة لصالحها، وقد تحذو الصين حذوها أيضًا؛ قد يكون حديثها عن الشراكة الاستراتيجية مع إيران والاتفاق النووي مع المملكة العربية السعودية مجرد بداية، وتفكر الولايات المتحدة في الصين من منظور المحيط الهادئ، لكن الشرق الأوسط يتاخم الحدود الغربية للصين، ومن خلال تلك البوابة ستتابع بكين رؤيتها لمنطقة نفوذ أوراسيا.

وأكدت المجلة أن إدارة بايدن يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من التوترات من خلال تشجيع الحوار الإقليمي - وعند الإمكان - استخدام نفوذها لإنهاء النزاعات وإصلاح العلاقات، خصوصا أن الخصوم المتناحرين يشيرون إلى هدنة، في ظل التغييرات التي تشهدها سياسات واشنطن وهذا يوفر فرصة للإدارة الجديدة.

وقالت إنه على الرغم من تآكل العلاقات مع تركيا، إلا أنها لا تزال حليفًا في الناتو، ولذلك يجب أن تركز واشنطن على تحسين العلاقات ليس فقط بين إسرائيل وتركيا ولكن أيضًا بين تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - وهذا يعني دفع الرياض وأبو ظبي إلى إصلاح العلاقات مع قطر بشكل حقيقي، حيث أعلن الخصوم الخليجيون عن هدنة، لكن القضايا الأساسية التي قسمتهم ما زالت قائمة، وما لم يتم حلها بالكامل، قد تتسبب خلافاتهم في صدع آخر.

ورأت فورين بوليسي أن إيران مشكلة أصعب، حيث سيتعين على المسؤولين الأمريكيين التعامل أولًا مع مستقبل الاتفاق النووي، ولكن عاجلًا وليس آجلًا، سيتعين على طهران وواشنطن التحدث عن الدفع التوسعي لإيران في المنطقة وصواريخها الباليستية، لذلك يجب على واشنطن أن تشجع حلفائها العرب أيضًا على تبني هذا النهج وإشراك إيران أيضًا، مشيرة إلى أهمية كبح جماح وكلاء إيران والحد من صواريخها من خلال الحد من التسلح الإقليمي وبناء هيكل أمني إقليمي، ولذا يجب على الولايات المتحدة تسهيل ودعم هذه العملية، ولكن يتعين على الجهات الفاعلة الإقليمية احتضانها.

وخلصت المجلة للتأكيد أن الشرق الأوسط على حافة الهاوية، والمستقبل السلمي للمنطقة يتوقف على المسار الذي تتبعه الولايات المتحدة، فإذا أرادت إدارة بايدن تجنب التدخلات الأمريكية التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط، فعليها استثمار المزيد من الوقت والموارد الدبلوماسية في المنطقة الآن بشكل غير متوقع، وإذا كانت واشنطن تريد أن تفعل القليل في الشرق الأوسط في المستقبل، فعليها أن تفعل المزيد أولًا لتحقيق قدر ضئيل من الاستقرار، لذلك يجب أن تبدأ من خلال تبني رؤية أوسع للديناميكيات الإقليمية وجعل تقليل القوى الإقليمية الجديدة المتنافسة على رأس أولوياتها.