سقوط 8 جرحى في حادث طعن بالسويد

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، سقوط 8 جرحى في حادث طعن يُعتقد أنه تم بدوافع إرهابية.

وقالت الشرطة لوكالة "فرانس برس"، إن 8 أشخاص أصيبوا خلال هجوم شخص مجهول عليهم بسكين.

ولم تقدم الوكالة مزيد من التفاصيل حول الحادث.