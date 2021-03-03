سقوط 8 جرحى في حادث طعن بالسويد

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، سقوط 8 جرحى في حادث طعن يُعتقد أنه تم بدوافع إرهابية.
وقالت الشرطة لوكالة "فرانس برس"، إن 8 أشخاص أصيبوا خلال هجوم شخص مجهول عليهم بسكين.
ولم تقدم الوكالة مزيد من التفاصيل حول الحادث.
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