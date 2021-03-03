بيان عاجل من السفارة الأمريكية لدى العراق

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، بيانًا عاجلا، نقلًا عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وذكر البيان "نحن فخورون بمواصلة دعم تعافي الأيزيديين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية في العراق الذين تعرضوا للاضطهاد في ظل تنظيم داعش، ونشيد باعتماد قانون الناجيات الإيزيديات" بحسب ماذكر موقع "ناس" العراقي.
وأشار بيان السفارة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نرحب بإقرار العراق لقانون الناجيات الإيزيديات، الذي يعترف بالإبادة الجماعية لداعش ضد الإيزيديين ويسعى إلى تلبية احتياجات الناجين من الفظائع التي لا توصف".
وختم "ونواصل دعم حكومة العراق في معركتنا لمنع عودة داعش".
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