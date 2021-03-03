إسرائيل: التسرب النفطى أمام شواطئنا حادث إرهابى مرتبط بإيران

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات الإسرائيلية، اتهمت إيران بأنها وراء حادث التسرب النفطى أمام شواطئها، واصفة إياه بـ"الحادث الإرهابى".





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