قرار عاجل من الرئيس التونسي بشأن لقاحات كورونا

وافق الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء علي القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب قناة نسمة التونسية؛ فقد أفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها بان الرئيس قيس سعيد قد اختصر الوقت وذلك لمزيد التسريع في إجراءات إصداره ولتمكين الهياكل المعنية من تلافي كل تأخير في الحصول على اللقاحات المطلوبة باعتبار أن الموردين للقاحات اشترطوا مسبقا على البلدان الراغبة في الحصول على اللقاحات إصدار مثل هذا القانون.

وكان مجلس نواب الشعب " توتس" قد اقر يوم 19فبراير الماضي على مشروع هذا القانون الذي ينص أن تحمل التعويضات المرتبطة بالأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المستعملة ضد كورونا، المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق، على الموارد العامة لميزانية الدولة.

فيما يعفي مشروع القانون، الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية المستخدمين للقاحات والأدوية ضد كوفيد -19 وكذلك المصنعين ووكلائهم والموردين والموزعين، من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج، ولا يمكن تتبعهم قضائيا.