الصحة العالمية تعلن صدمة جديدة حول إصابات كورونا بالعالم

وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي إن الانعكاس قد يكون ناجما عن ظهور العديد من المتغيرات الجديدة الأكثر عدوى من فيروس كورونا، وتخفيف الإجراءات العامة في بعض البلدان، وما يسمى بالإرهاق الوبائي، حيث سئم الناس من اتباع الاحتياطات.
وصرحت ماريا فان كيركوف، رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ بمنظمة الصحة العالمية، بأن منظمة الصحة العالمية تحاول أن تفهم بشكل أفضل ما الذي يسبب ارتفاع الإصابات في كل منطقة وبلد.
فيما اقترح الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن هذا الارتفاع قد يكون بسبب: "أننا قد نرتاح قليلًا قبل أن نحصل على التأثير الكامل للتلقيح في العالم".
وأشار إلى أن السبب الآخر يكمن في إلغاء التدابير الاحترازية في غالبية دول العالم رغم عدم اختفاء الفيروس.
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