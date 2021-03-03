حرب الأشرار.. الصراع يشتعل بين تركيا وإيران والمواجهات العسكرية تقترب

تصاعدت التوترات بين تركيا وإيران بسبب العمليات العسكرية التركية المستمرة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق، ودخل الخصمان الإقليميان في نزاع دبلوماسي مرير ومتصاعد حيث تهدد أنقرة بتوسيع عملياتها العراقية إلى منطقة ذات أهمية استراتيجية تسيطر عليها ميليشيات تدعمها إيران.

وقال سفير ايران في العراق ايراج مسجدي في مقابلة: "لا نقبل إطلاقا، سواء كانت تركيا أو أي دولة أخرى، أن تتدخل في العراق عسكريا أو التقدم بأراضيه أو تكوين وجود عسكري في العراق".

ورد المبعوث التركي إلى العراق، فاتح يلدز، في تغريدة قال فيها: "[مسجدي] آخر شخص يلقي محاضرة على تركيا" حول احترام حدود العراق.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، استدعت الخارجية التركية السفير الإيراني محمد فرازمند لإبلاغه بأن تركيا تتوقع أن تدعم إيران "حرب تركيا ضد الإرهاب".

وأثار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غضب طهران، مدعيا أن إيران تأوي "525 إرهابيا"، حيث استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير تركيا في إيران، دريا أورس، لتلقي احتجاج رسمي ونفي أن إيران تقدم أي دعم للجماعات الإرهابية وأنها جادة في محاربة الإرهاب، بحسب تقرير إذاعة "فويس أوف أمريكا".

وقالت الإذاعة إن العمليات العسكرية التركية الجارية في العراق ضد حزب العمال الكردستاني (PKK) هي في قلب الخلاف الدبلوماسي المرير على نحو متزايد بين طهران وأنقرة، إذ يشن حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عقود ضد تركيا انطلاقا من قواعد عبر الحدود في شمال العراقن وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية.

ويقول محللون إن طهران ترى أن الوجود التركي المتزايد في العراق يعد تعديًا على مجال نفوذها، وقال زاور جاسيموف، الخبير الإقليمي في جامعة بون: "إن الوجود العسكري لتركيا في شمال العراق حقيقة لا تجعل إيران سعيدة".

لكن أنقرة تعهدت بتوسيع عملياتها في العراق بعد مقتل 13 مواطنا تركيا محتجزين كرهائن على يد حزب العمال الكردستاني خلال غارة شنتها القوات التركية في فبراير على قاعدة كردية في العراق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "من الآن فصاعدًا، لا يوجد مكان آمن للإرهابيين، لا قنديل ولا سنجار ولا سوريا".

وقال دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، الشريك في الائتلاف البرلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية في منطقة سنجار العراقية كانت "مسألة حياة أو موت".

وتقع منطقة سنجار، أو شنكال باللغة الكردية، على حدود العراق مع سوريا، وتم طرد تنظيم داعش الإرهابي من المنطقة من قبل تحالف من القوات الكردية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني.

وتقول أنقرة إن سنجار قاعدة لوجستية مهمة لحزب العمال الكردستاني لتزويد فروعه المتمركزة في سوريا والتي تشكل جزءًا من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. والمنطقة هي أيضًا قاعدة مهمة للميليشيات المدعومة من إيران.

سعت اتفاقية سنجار، التي وقعتها حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الفيدرالية العراقية ، في أكتوبر 2020، إلى إزالة حزب العمال الكردستاني. لكن أنقرة تقول إن حزب العمال الكردستاني لم يغادر المنطقة قط، مدعية أن قواته اندمجت مع ميليشيات محلية.

وقال غالب دالاي من مؤسسة تشاتام هاوس ومقرها لندن:"في منطقة شنكال العراقية، تعمل الجماعات التابعة لحزب العمال الكردستاني مع ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران أو قوات الحشد الشعبي. هناك تفاهم ضمني بين إيران ونشطاء حزب العمال الكردستاني، سواء كان ذلك في العراق أو سوريا.

وقال أيدين سيلسن، رئيس القنصلية التركية السابقة في كردستان العراق والذي يعمل الآن كاتب عمود في موقع دوفار الإخباري التركي:"تتعاون وحدات الحشد الشعبي التابعة لإيران مع [وحدات المقاومة شنكال] في شنكال، والتي تعتبرها تركيا امتدادًا مباشرًا لحزب العمال الكردستاني".

وتنفي طهران أي تعاون لها مع حزب العمال الكردستاني.

وشن الجيش التركي العديد من الضربات الجوية ضد سنجار في العام الماضي. لكن أنقرة تضغط على بغداد للقيام بعملية برية مشتركة لتطهير المنطقة من المسلحين الأكراد.

لكن آمال أنقرة في عملية عراقية مشتركة في سنجار تتلاشى. وقال سيلجن "يبدو أن إيران تدفع بمقاومة بغداد إلى الأمام لعملية عسكرية مشتركة بين تركيا والعراق وإقليم كردستان العراق (القوات الكردية العراقية) في شنكال".

وفي تصعيد آخر للتوترات، تزعم تقارير إعلامية محلية أن ميليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران تعزز وجودها في سنجار، وتنشر ثلاثة ألوية جديدة، في أعقاب تهديدات تركيا الأخيرة بالتدخل.

وذكرت تقارير إعلامية تركية محلية، نقلًا عن مسؤولين أكراد عراقيين، أن قوات الحشد الشعبي نشرت 15 ألف مقاتل وأنشأت قواعد جديدة في سنجار لمواجهة أي تهديد عسكري تركي.

ويقول المحللون إنه من المحتمل أن يتمكن الجيش التركي من التغلب على الميليشيات المحلية في سنجار، لكن التكلفة الدبلوماسية التي ستتكبدها أنقرة قد تكون عالية ، وتخاطر بإذكاء التوترات مع جارتها القوية إيران بسبب مكاسب عسكرية محتملة على المدى القصير فقط.