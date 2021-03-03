حاكم نيويورك بعد اتهامه بالتحرش والاعتداء الجنسي: تصرفت بطريقة خاطئة ولن أستقيل

اعتذر حاكم نيويورك أندرو كومو، بعد اتهامه بارتكاب جرائم بتحرش واعتداء جنسي، قائلا إنه تعلم درسا مهما حول سلوكه تجاه النساء، لكنه قال إنه يعتزم البقاء في منصبه.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال كومو في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "أدرك الآن أنني تصرفت بطريقة جعلت الناس يشعرون بعدم الارتياح. كان ذلك غير مقصود وأنا أعتذر حقًا عن ذلك."

وقال كومو إنه سيتعاون بشكل كامل مع تحقيق المدعي العام للولاية في مزاعم التحرش الجنسي والمدعي العام ليتيتيا جيمس بصدد اختيار شركة محاماة خارجية لإجراء تحقيق في الادعاءات وتقديم تقرير سيتم نشره علنًا.

وتجنب كومو الظهور العام لعدة أيام حيث طالبه بعض زملائه الديمقراطيين بالاستقالة. قبل المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء،

وتحدث الحاكم آخر مرة إلى المراسلين خلال مكالمة عبر الهاتف في 22 فبراير. وكان آخر مؤتمر إعلامي له على الفيديو في 19 فبراير.

ولم يتحدث علنًا منذ أن أعطى المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس إحالة للتحقيق في مزاعم بأنه تحرش جنسيًا بامرأتين على الأقل في إدارته.