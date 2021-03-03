دوقة كورنوال: الحالة الصحية للأمير فيليب تحسنت

جدة - نرمين السيد - شهدت الحالة الصحية للأمير فيليب 99 عاما، زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، تحسنا طفيفا، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن دوقة كورنوال كاميلا، زوجة الأمير تشارلز.





وقالت كاميلا، بعد زيارتها لمستشفى سانت بارثولوميو فى لندن، بحسب "روسيا اليوم"، إن وضع الأمير فيليب "يتحسن بشكل طفيف".

فيما أشار قصر باكنجهام إلى أن الأمير فيليب سيواصل تلقى العلاج من العدوى، إلى جانب خضوعه لفحوص طبية يمر بها بسبب مشاكل القلب.

وتم وضع زوج الملكة البريطانية فى مستشفى الملك إدوارد السابع (قبل نقله إلى "سانت بارثولوميو") قبل أكثر من أسبوعين، وهى أطول فترة يقضيها فى المستشفيات خلال حياته.

وذكرت السلطات البريطانية، أن وضع الأمير فيليب (الذى توقف عن الحضور أمام الجمهورى فى العام 2017) إلى المستشفى فى 17 فبراير لم يكن سببه إصابته بفيروس كورونا.

وسيحتفل الأمير فيليب بعيد ميلاده المئة فى 10 يونيو المقبل.