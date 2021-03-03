البيت الأبيض: لا زلنا نقيم تأثير الهجوم الصاروخى الأخير فى العراق

جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض، مساء يوم الأربعاء، إنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخى الأخير فى العراق.



جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض، مساء يوم الأربعاء، إنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخى الأخير فى العراق. وشدد البيت الأبيض، بحسب "روسيا اليوم"، أنه سيتحرك مجددا إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخى.

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