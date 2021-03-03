سقوط 8 جرحى.. الشرطة السويدية تعلن دوافع حادث الطعن في فيتلاندا

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، تصنيف عملية الطعن في مدينة فيتلاندا، كعملية إرهابية.

فيما أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، سقوط 8 جرحى في حادث طعن يُعتقد أنه تم بدوافع إرهابية.

وقالت الشرطة لوكالة "فرانس برس"، إن 8 أشخاص أصيبوا خلال هجوم شخص مجهول عليهم بسكين.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد أطلقت الشرطة النار على منفذ الهجوم وقامت بتحييده والقبض عليه، موضحة أن الشرطة باشرت التحقيق لمعرفة دوافعه.