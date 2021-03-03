أول رد من بايدن على القصف الصاروخي للقوات الأمريكية في العراق

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى على القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد في العراق. وحسب "سكاي نيوز"، قال بايدن إن الولايات المتحدة تحاول تحديد المسؤول عن الهجمات الصاروخية في العراق. واستهدف هجوم صاروخي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق. وقالت المصادر أن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق والتي تستضيف قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي. وأوضحت أن القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

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