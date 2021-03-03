رغم غياب الطيران العارض.. مصر الوجهة السياحية الأكثر شعبية لدى الروس

أعلنت منظمة الرحلات الروسية، اليوم الأربعاء، أن الآلاف من المواطنين الروس، قضوا عطلتهم خلال فصل الشتاء في المنتجعات المصرية، على الرغم من عدم وجود طيران مباشر بين روسيا ومطارات شرم الشيخ والغردقة.

وقالت مديرة منظمة الرحلات الروسية، مايا لودميزي، في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية، إن الآلاف من المواطنين الروس قضوا فصل الشتاء في مصر، وذهبوا إلى المنتجعات السياحية برًا، بعد وصولهم القاهرة، وذلك في ظل غياب الطيران العارض بين مصر وروسيا.

وأضافت لودميزي: "غياب الطيران المباشر مع المنتجعات المصرية لم يمنع الآلاف من السياح الروس، لقد ذهبوا إلى القاهرة، وبعد ذلك توجهوا إلى المنتجعات باستخدام وسائل النقل البرية، مصر بالتأكيد يمكنها أن تكون واحدة ضمن الوجهات الأجنبية الأكثر شعبية للروس".

وأشارت لودميزي إلى أن مصر في اللحظة الحالية لا تستطيع بيع تذاكر سياحية، لذلك يقوم السائحون بشكل مستقل بالذهاب إليها.

وأوضحت رئيسة منظمة الرحلات الروسية، أن هناك العديد من البلدان المتاحة بالنسبة للروس للسفر إليها، وهي الإمارات وتنزانيا، والمالديف، وتركيا، وكوبا، وصربيا، ومع ذلك يتوافد الكثيرون من الروس إلى مصر رغم عدم وجود رحلات طيران مباشرة بين روسيا والمنتجعات السياحية.

كانت روسيا قررت تعليق الرحلات الشارتر مع مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية في عام 2015، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن مقتل 224 شخصًا.