قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي إن الأمور ستتضح بشأن الهجوم على قاعدة أمريكية في العراق عندما يكتمل التحقيق الجاري.
وبحسب "سكاي نيوز"، قال البنتاجون إن "شركاؤنا في العراق يحققون في الهجوم على القاعدة الأمريكية هناك وإذا تطلب الأمر ردا فلن نتردد في ذلك".
وأضاف:"المقاول الأمريكي الذي قتل في قاعدة عين الأسد ليس عسكريا".
وتابع:"شركاؤنا في العراق يحققون في الهجوم على القاعدة الأمريكية هناك وإذا تطلب الأمر ردا فلن نتردد في ذلك".
وواصل:"إذا رأينا حاجة للرد على هجوم اليوم في العراق فسنقوم بذلك في التوقيت المناسب".
وأشارت البنتاجون إلى أنه "قد نضطر إلى نشر قوات إضافية في العراق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: التحقيق في هجوم عين الأسد متروك لـ العراق.. ولن نتردد في الانتقام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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