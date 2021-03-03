تجديد بطاقة العمالة المنزلية إلكترونيا بدولة الكويت، تماشيا مع التطوير العلمي واتجاه معظم الحكومات نحو الحوسبة وذلك لتسهيل الأمور على الناس، قامت وزارة الداخلية بدولة الكويت بتفعيل خاصية تجديد بطاقة الهوية للخدم والعمالة المنزلية عن طريق الحاسوب خاصة من يعملون لدى كفيل أو لدى الشركات، وليس لديهم الوقت المتاح للذهاب لمكاتب تجديد الهوية التابعة لوزارة الداخلية.

تجديد بطاقة العمالة المنزلية إلكترونيا – إجراءات تجديد بطاقة العمالة المنزلية

تجديد بطاقة الخدم كان من قبل تعطيل لعمله لعدة أيام، وهذا قد يكلفه الكثير، أو يحمل صاحب العمل الكثير، أما الآن فيمكنه كتابة البيانات الخاصة به بدقة، وختم الطلب بختم الكفيل أو الشركة التي يعمل بها.

ثم يقوم بتجهيز عدة مستندات وهذه المستندات وهى:

عدد 2 صورة شخصية مقاس 4×6 لها خلفية زرقاء

صورة من جواز السفر الخاص به.

صورة من بطاقة المدنية الخاصة بالكفيل.

صورة من الشهادة الصحية الخاصة به.

خطوات تجديد بطاقة العمالة المنزلية إلكترونيا بدولة الكويت

على العامل أن يدخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم تحديد نوع الطلب وهو الإقامة، ثم كتابة كافة البيانات الخاصة بصاحب العمل أو الكفيل أو العائل.يتم طباعة النموذج من قبل موقع الطلب والختم الخاص بالكفيل، ثم يرفع الطلب على الموقع للمراجعة.تلك الخدمة التي أطلقتها الوزارة تمنع الازدحام أمام مكاتب تجديد الهوية بوازرة الداخلية حرصا منها على صحة كل من يعيش على أرض الكويت، وذلك عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتلك الخدمة تقدم في كثير من الدول العربية وبالتالي الكويت تسعى للتطوير والتجديد بشكل دائم.وقد تم تفعيل الخدمة بشكل أكبر خاصة مع الظروف التي يمر بها العالم وهى انتشار كوفيد 19 أو كورونا وضرورة المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، حرصا على صحة الناس، وأمنهم وسلامتهم.

شروط تجديد الهوية أون لاين

على العامل الذي يريد أن يقوم بتجديد بطاقة هويته عن طريق الأنترنت أن يقوم بفتح حساب له على موقع وزارة الداخلية بدولة الكويت. هذا الحساب يمكنه من الوصول لكل البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها من طريقة الحصول على بطاقة الهوية، والرسوم المالية التي عليه دفعها، وكيفية الدفع.

كما يتعرف على الوقت الذي عليه التجديد فيه، كل ما يريد معرفته سوف يجده على الموقع، لذلك يتسم موقع وزارة الداخلية بالكويت بأنه موقع شامل يقدم خدمة شاملة.كما يستطيع من خلال الموقع معرفة الغرامة التي يجب أن يقوم بدفعها في حالة التأخر عن تجديد الهوية.