جمعية عناية الصحية وظائف إدارية شاغرة للجنسين بالمملكة السعودية 1442هـ

جمعية عناية الصحية وظائف إدارية شاغرة ، للسعوديين من الجنسين، لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، في العديد من التخصصات المتنوعة والمختلفة، تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء 3 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق 19 من شهر رجب لعام 1442هـ، وفق مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، للعمل لدى مقر الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عناية، والجدير بالعلم أن توفير فرص عمل للجنسين بالمملكة، هو تفعيل لوعد القائمين على شؤون المملكة، بتحقيق رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، بتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي، بداية من إتاحة فرص عمل مناسبة و مسكن مناسب، بما يحقق طموح المواطنين، ويعمل على الارتقاء بالمملكة.

والجدير بالذكر أنه منذ تدشين رؤية المملكة 2030م، وقد تم وضع السعوديات نصب أعين المسؤولين، في العمل على مشاركتها في المجتمع، وتحقيق ذاتها وتوفير فرص عمل لهن بالمملكة، وقد تم الإعلان عن العديد من وظائف نسائية شاغرة بالمملكة، والعديد من الوظائف التي تشمل الجنسين، وعن الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عناية، هي إحدى روافد الـخير بالمملكة العربية السعودية، التي تهتم بتقديم الخدمات الصحية عبر ثلاثة مسارات هي: العلاج، الوقاية، التوعية، كما تستهدف المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويترأسها سمو الأمير فيصل بن بندر بـن عبدالعزيز أمير مـنطقة الـرياض، كما يـضم مجلس إدارتها نخبة من العلماء ومجموعة من الأطباء الاستشاريين المتميزين، من أبناء المملكة.

تفاصيل وظائف الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى بالمملكة السعودية

وعن الوظائف الشاغرة في الجمعية الخيرية الصحية عناية، والتي تم الإعلان عنها اليوم، وفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، في نذكرها بالترتيب التالي:

وظيفة محاسب عام.

وظيفة مسوق مشاريع.

وظيفة سكرتير.

رابط التقديم على وظائف الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى

وللراغبين والراغبات في التقديم والتسجيل الإلكتروني، في الوظائف الشاغرة الإدارية بالجمعية، بإمكانهم الدخول على رابط التسجيل الخاص بالتوظيف في الجمعية، مع مراعاة عدم تخطي موعد الانتهاء من التقديم، وهو الموافق يوم السبت 20 من شهر مارس 2021م، الموافق يوم 7 من شهر شعبان عام 1442هـ.