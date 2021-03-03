حساب المواطن تسجيل دخول ca.gov.sa البوابة الإلكترونية

برنامج حساب المواطن تسجيل الدخول هو أحد برامج الدعم التي أنشأتها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء على بعض فئات المجتمع، التي تأثرت بالتحسينات الاقتصادية، سواء تأثير مباشر أو غير مباشر؛ حيث يقوم برنامج حساب المواطن بإعادة توزيع الموارد التي تخصصها الحكومة للفئات المستحقة، ويعد الهدف الأساسي من حساب المواطن تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات التي وقع عليها الضرر، في صورة دعم مادي يصل للمستحقين بشكل مباشر.

حساب المواطن تسجيل دخول

حساب المواطن تسجيل دخول هي خدمة إلكترونية أتاحتها الحكومة السعودية للفئات المستحقة؛ للتسجيل في برنامج حساب المواطن عبر الرابط الرسمي؛ حيث يقوم من تنطبق عليه شروط حساب المواطن بفتح حساب جديد، وتسجيل كافة المعلومات والبيانات المطلوبة، ومن ثم إرفاق الملفات المطلوبة، وفيما يلي خطوات فتح حساب جديد حساب المواطن:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. النقر على التسجيل في حساب المواطن. القيام بتسجيل كافة المعلومات المطلوبة. العمل على تسجيل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال وغيرها من البيانات. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. النقر على أيقونة تسجيل، وإدخال كلمة المرور المرسلة عبر رقم الجوال الذي تم تسجيله.

تصل المستخدم رسالة تفيد بنجاح عملية التسجيل، بعد ذلك يقوم بتعيين كلمة المرور الدائمة، واسم المستخدم الذي يعتمده في تسجيل دخول حساب المواطن في كل مرة، ثم يقوم بتسجيل البيانات الخاصة بالتابعين، ويقوم برفع المستندات المطلوبة، ويقوم بالنقر على أيقونة تسجيل، وهنا يصل للمستخدم إشعار برقم المعاملة.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يستطيع المستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 40 عن شهر مارس 2021 من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن؛ حيث يقوم المستعلم بتسجيل كلمة المرور واسم المستخدم والرمز المائي، ويتبع باقي الخطوات حتى تظهر كافة البيانات والتفاصيل.

تختلف قيمة الدعم في حساب المواطن من مستفيد لآخر؛ وهذا يتوقف على الدخل الشهري، وعدد التابعين، ولكن بصفة عامة لا تقل قيمة دعم حساب المواطن عن 300 ريال سعودي، ولكن هناك مجموعة من الشروط التي بمقتضاها يستطيع الفرد صرف الدعم.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات التسجيل في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى نتائج الأهلية في الدورة الأربعين عن شهر مارس 2021.