أخبار اليمن : 184 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

184 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 184 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات المسجلة تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقرب شارع الخمسين، و 35 خرقاً بقصف مدفعي و120 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار إلى أن من بين الخروقات 14 غارة لطيران تجسسي على كيلو16 والفازة والدريهمي وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية.