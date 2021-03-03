النجم المغربي إيهاب أمير يكشف كواليس أولى تجاربه في التمثيل

يستعد الفنان المغربي إيهاب أمير، لخوض تجربة جديدة في عالم الغناء، بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققه العام الماضي في أغنية "الشابة".

يقول الفنان المغربي "أمير" في تصريحاته الخاصة لموقع "دوت الخليج": "إنه ينشغل الفترة الحالية بألبومه الغنائي الجديد، الذي يضم 6 أغاني، ومن المقرر إطلاقه قريبا، على فترات".

وأوضح أن الألبوم الجديد سيشهد مفاجأة للشعب المصري، حيث يستعد لخوض أولى تجاربه الغنائية باللهجة المصرية، عبر تحضيره حاليًا أغنية جديدة، قائلاً: "حرصت على عمل أغنية مصرية بعد أن تأكدت من قدرتي على إعطائها حقها، بحيث أقدم تجربة ثرية، وعظيمة، كهدية مني لكل المصريين والعالم العربي".

وأشار إلى حرصه مع فريق العمل على التكتم عن تفاصيل الأغنية، لحين الإنتهاء من تحضيرها، والإعلان عنها بشكل رسمي خلال زيارته للقاهرة.

الصدفة تقوده للتمثيل

من ناحية أخرى؛ قادت الصدفة الفنان المغربي، إيهاب أمير لخوض أولى تجاربه في عالم التمثيل، حيث سيكون العمل من بطولته.

وعن ذلك يقول: "في البداية عرض علي القائمون على المسلسل أن أغني جينيريك البداية والنهاية لمسلسل "السر القديم" المقرر عرضه في رمضان المقبل، ولما اجتمعت مع المخرج والسيناريست، اقترحوا عليا الانضمام لفريق عمل المسلسل".

وعن تفاصيل مشاركته في هذا العمل، قال أمير، لموقع "دوت الخليج": "أجسد دور شاب طموح، يحلم بأن يكون فناناً مشهوراً".

وأضاف أنه متحمس جدًا لتقديم هذه الشخصية التي لا تختلف كثيراً عن حياته الواقعية، على حد تعبيره، مؤكدًا أنه عندما قرأ الدور لم تنتابه أيا من مشاعر التردد على الإطلاق، بل وافق على الفور، خاصة وأن العمل يجمع في بطولته نجوم الدراما الرمضانية: فاطمة الزهراء بناصر والفنان كمال الكاظمي، وعبد الإله عاجل وسعد موفق، وجلال قريوة، وفاتي جمالي.

وأشار إيهاب أمير إلى أن مشاركته في برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي" ساعده كثيرا في اتخاذ قرار دخول عالم التمثيل، بحُكم الدروس التي كان يحضرها، خلال فترة وجوده بالبرنامج "حالياً لدي مدرب للتمثيل يساعدني على تقمص الشخصية قبل كل مشهد".

هذا ويهتم أمير أيضاً بلياقته البدنية من أجل المحافظة على مظهره، كما يهتم أيضاً بصفاء ذهنه وصحته العقلية، مشيرًا إلى أنه يفضل ممارسة رياضة كرة القدم، فهي هوايته المفضلة.

يذكر أن الفنان المغربي إيهاب أمير، حصل على جائزة أفضل مطرب شاب عربي لعام 2020، للسنة الثانية على التوالي، وذلك ضمن جوائز المسابقة السنوية لمهرجان الفضائيات العربية، وحقق نجاحا كبيرا بأشهر أغنياته "دموع وردة" و"اللي معندوش" و"بغيت نطير يما".