ألمانيا تستدعي سفيرة المغرب لديها

أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، أنها استدعت السفيرة المغربية لدى برلين لمشاورات "عاجلة"، بعد إعلان الرباط تعليقها التواصل مع السفارة الألمانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر في مؤتمر صحفي في برلين: "أمس (الثلاثاء) استدعينا السفيرة المغربية لمشاورات عاجلة في وزارة الخارجية، لتوضيح تقارير بشأن أحداث في المغرب".

وأضاف: "من وجهة نظرنا، لا يوجد سبب لفرض قيود على العلاقات الدبلوماسية. ألمانيا والمغرب تعاونتا عن كثب منذ عدة عقود، وهذا بنظرنا في مصلحة البلدين"، وشدد على أن "لا شيء تغير في سياسات ألمانيا تجاه المغرب".

الإثنين أعلنت الرباط أنها قررت "تعليق كل أشكال التواصل" مع سفارة ألمانيا في المغرب، بسبب تبانيات "عميقة" مع برلين في ملفات عدة.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء نشرتها وسائل إعلام مغربية الاثنين، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن القرار هو بسبب "سوء تفاهمات عميقة حول ما يخص قضايا أساسية للمملكة المغربية".

ومساء الاثنين أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المغربية لـ"فرانس برس"، أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، إلا أن القرار هو "بمثابة تنبيه يعبر عن استياء إزاء مسائل عدة".

ومن القضايا الخلافية بين البلدين بحسب المسؤول المغربي، موقف ألمانيا بشأن قضية الصحراء، وانتقادها قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، فضلا عن استبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر نظمته برلين في يناير 2020.