بالإجماع.. الجامعة العربية توافق على تعدیل مسمى لجنة حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى قرار لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى ختام دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء بعنوان "اجتماع الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان والمخصص للنظر فى مقترح دولة الكويت بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان". وأقر المجلس تعدیل نص الفقرة (1) من المادة 45 من المیثاق العربى لحقوق الإنسان لتصبح على النحو التالى: "تنشأ بموجب هذا المیثاق لجنة تسمى لجنة المیثاق العربى لحقوق الإنسان". وأعرب المجلس عن شكره لدولة الكویت على مقترح تعدیل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربیة" إلى "لجنة المیثاق العربى لحقوق الإنسان".

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