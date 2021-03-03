روسيا اليوم: الحكومة الليبية شرق البلاد ستعلن استقالتها

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر مطلع فى تصريح لـ"روسيا اليوم"، أن الحكومة الليبية ستعلن عن استقالتها، وأن هناك لقاء مرتقبا بين رئيسها عبدالله الثنى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال أيام.





من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، للسفير الألمانى لدى ليبيا، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها، ومن دون تأجيل.

وأفاد المركز الإعلامى لمجلس النواب الليبى فى بيان بالخصوص، بأن "صالح شدد كذلك خلال اللقاء فى مدينة القبة بشرق البلاد على ضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيسا على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة".

بدوره، طالب رئيس المجلس الرئاسى الليبى لتسيير الأعمال فايز السراج، وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة بعدم التواصل مع قيادات الحوار الوطنى قبل اكتسابها شرعية العمل السيادى.

وشدد السراج، فى قراره على عدم عقد رؤساء الهيئات والمؤسسات الاجتماعات لقاءات دون إذن، مؤكدا "احترام مخرجات العملية السياسية القائمة لانتقال السلطة وتوحيدها".

وأشار إلى أن القرار يعود إلى "الرغبة فى النأى بالمؤسسات والجهات العامة عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة"، منبها إلى "ضرورة الالتزام بضوابط العمل داخل المؤسسات العامة".