مدينة عربية تسجل 26 إصابة بسلالة كورونا المتحورة

سجلت دائرة صحة محافظة كركوك العراقية، اليوم26 إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا حسب ماذكر موقع ناس العراقي.
وفي بيان لصحة كركوك قال مدير عام الدائرة نبيل بوشناق "ارسلنا 50 مسحة إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد للكشف فيما اذا كانت من السلالة الجديدة ام لا، وتبين أن 26 منها موجبة، اي مصابون بالسلالة الجديدة".
كانت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، اعلنت عن أن عدد جرعات لقاح كورونا تصل البلاد خلال شهر.
وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في تصريحات صحفية "، إن "وزارة الصحة منفتحة على الشركات بشأن لقاح كورونا وماضية بإجراءاتها التعاقدية والتفاوضية بهذا الخصوص، وأكثر من شركة سيتم التفاوض والتعاقد معها".
وأضاف، أنه "خلال أسبوع ستصل حوالي 200 ألف جرعة لقاح من مرفق كوفاكس، وستستمر العملية بعد ذلك".
وتابع الجبوري أنه "خلال 30 يوما ستصل البلاد جرعات من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين جرعة"
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