أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء الوضع اللإنساني، والمجازر التي يتم تنفيذها في إقليم تيجراي بإثيوبيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "ندين بشدة عمليات القتل والاعتداءات الجنسية والانتهاكات الإنسانية الأخرى التي تم رصدها في تيجراي بما في ذلك التقرير الصادر مؤخرًا عن منظمة العفو الدولية".
وأضاف: "منخرطون مع الحكومة الإثيوبية لوضع حد لأعمال العنف والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي وإجراء تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الإنسانية".
وتابع: "يجب أن يتم محاسبة أي شخص مسؤول عن تلك الانتهاكات الإنسانية في تيجراي".
وأردف: "الولايات المتحدة طالبت بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لتيجراي، حتى نتمكن من تخفييف الكارثة الإنسانية الضخمة في تيجراي".
وأكد برايس أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، شدد على مخاوفه بشأن الانتهاكات الإنسانية في تيجراي وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وإخراج القوات الإريترية من المناطق الإثيوبية.
واختتم قائلًا: "الولايات المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي يمكنها فعل ما بوسعها لتخفيف المعاناة الإنسانية في تيجراي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب المجازر في تيجراي.. نداء عاجل من الخارجية الأمريكية إلى إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.