خلال 24 ساعة.. تونس تسجل 777 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 777 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 235008 حالة.

وذكرت الوزارة التونسية أن الساعات الماضية شهدت إجراء 3795 تحليلا مخبريا. كما ذكرت الوزارة أيضا وفاة 27 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية . وارتفع اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة وحتي الان في البلاد الى 8074 حالة وفاة بالفيروس.

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