بيان مهم من الداخلية الكويتية بشأن الوافدين

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية متمثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات بيانا مهما بشأن الوافدين حيث رصدت إحصائية العمليات الخاصة بإنجاز معاملات الإقامة عن طريق خدمة (الاونلاين) عبر موقع وزارة الداخلية الالكتروني منذ تاريخ إطلاق الخدمة، حيث بلغت 2.466.461 معاملة، كما بلغ إجمالي ما تم استقباله وإنجازه من إحصائية منصة المواعيد لإنهاء المعاملات 800.099 معاملة.

وأشار البيان أيضا الي انه تم تجديد 24538 إقامة مادة 17، وتجديد اقامة 638864 إقامة مادة 18 «قطاع أهلي» وتجديد 166680 إقامة مادة 20 عمالة منزلية وتجديد إقامة 234565 للمادة 22 التحاق بعائل وتجديد 652 لحملة المادة 24 كفيل نفسه.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق الاشتراطات الصحية حرصا على صحة المواطنين والمقيمين ووفق الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتطوير قطاعاتها الخدمية، فإنها تواصل استقبال المراجعين الراغبين في إنهاء خدماتهم عن طريق الأونلاين عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.moi.gov.kw.