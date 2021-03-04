رئيس الوزراء السويدى يصف هجوم فيتلاندا بالجريمة الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وأشار فى تصريح لوكالة الأنباء السويدية "تى تى": "إننا نواجه مثل هذه الأعمال الشائنة بالقوة المشتركة لمجتمعنا".

وأعلنت الشرطة السويدية، بحسب "روسيا اليوم"، أن رجلا فى العشرينات من عمره هاجم ثمانية أشخاص "بجسم حاد" مما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة، مؤكدة أن "أحد المشتبه بهم فى الحجز".

وذكرت أن المهاجم نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه فى ساقه عند احتجازه.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن "8 أشخاص أصيبوا بسلاح أبيض فى هجوم إرهابى مفترض فى السويد".