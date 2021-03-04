خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة السورية، في بيان لها، ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع إلى 15753 إصابة.

كما رصدت الصحة السورية تعافي 78 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 10039 حالة.

فيما سجلت الوزارة السورية وفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1045 حالة.