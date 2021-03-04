كورونا في ألمانيا.. ميركل تعلن تمديد الإغلاق العام حتى 28 مارس

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، تمديد حالة الإغلاق العام المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، حتى 28 مارس المقبل.
وقالت المستشارة الألمانية إن السلطات الصحية ستسمح بإعطاء لقاح استرازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عاما.
ويتزايد الضغط على الحكومة لوضع خطط واضحة لاستعادة الأنشطة الطبيعية بعد شهور من الإغلاق، على الرغم من أن الحالات اليومية بدأت في الارتفاع مرة أخرى ووتيرة التطعيم كانت بطيئة.
ووصلت حصيلة الإصابات الإجمالية في ألمانيا إلى 2460.030 يوم الأربعاء، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 70881.
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