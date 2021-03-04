البرازيل .. رقم قياسي جديد في وفيات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1910 وفيات بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي حصيلة قياسية يومية جديدة للوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ يوليو الماضي.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 71704 إصابات جديدة بالفيروس، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى حوالي 260 ألفا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10.7 مليون.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 1641 وفاة وحوالي 60 ألف إصابة بالفيروس.

وتواجه البرازيل، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الأزمة الصحية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، تفشيا جديدا للوباء الذي يهدد بانهيار النظام الصحي في البلاد