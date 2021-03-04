مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات فى اشتباكات قبلية شمال دارفور

جدة - نرمين السيد - لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون الأربعاء، إثر اشتباكات قبلية فى محلة "سرف عمرة" بولاية شمال دارفور، مما دفع الحكومة لفرض حظر التجوال وإرسال تعزيزات عسكرية لفرض الأمن.





وبحسب "روسيا اليوم"، شهدت المنطقة توترات أمنية حادة بعد رفض منتمين لقبيلة "الفور" إقامة مراسم احتفالية بتنصيب سلطان قبيلة "التأما" فى البلدة، باعتبار أن "الأرض ليست ملكا" للقبيلة الأخيرة.

من جهته، قال مقرر لجنة الأمن فى الولاية اللواء شرطة يحيى محمد أحمد النور، إن "نزاعا حول الحاكورة والنظارة نشب بين قبيلتى الفور والتأما تسبب فى وقوع الحادث".

وأكد سيطرة القوات المشتركة على الموقف واحتواءه كما تمكنت القوات المشتركة من القبض على عدد من المشتبه بهم وإخلاء الجرحى.

وعقدت لجنة أمن الولاية فور وقوع الاشتباكات اجتماعا طارئا ترأسه الوالى محمد حسن عربى واتخذت بموجبه عددا من القرارات أبرزها حظر التجوال الشامل وفرض هيبة الدولة والقانون والدفع بقوات إضافية لتعزيز الأمن.

وتفجرت الأوضاع فى "سرف عمرة"، عقب شروع السلطان محمد شريف فى إقامة احتفال بتنصيبه، وقالت مصادر فى المنطقة إن "منزل السلطان تعرض لهجوم ضار وإن أحد أبنائه قتل".