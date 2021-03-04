وبحسب "روسيا اليوم"، شهدت المنطقة توترات أمنية حادة بعد رفض منتمين لقبيلة "الفور" إقامة مراسم احتفالية بتنصيب سلطان قبيلة "التأما" فى البلدة، باعتبار أن "الأرض ليست ملكا" للقبيلة الأخيرة.
من جهته، قال مقرر لجنة الأمن فى الولاية اللواء شرطة يحيى محمد أحمد النور، إن "نزاعا حول الحاكورة والنظارة نشب بين قبيلتى الفور والتأما تسبب فى وقوع الحادث".
وأكد سيطرة القوات المشتركة على الموقف واحتواءه كما تمكنت القوات المشتركة من القبض على عدد من المشتبه بهم وإخلاء الجرحى.
وعقدت لجنة أمن الولاية فور وقوع الاشتباكات اجتماعا طارئا ترأسه الوالى محمد حسن عربى واتخذت بموجبه عددا من القرارات أبرزها حظر التجوال الشامل وفرض هيبة الدولة والقانون والدفع بقوات إضافية لتعزيز الأمن.
وتفجرت الأوضاع فى "سرف عمرة"، عقب شروع السلطان محمد شريف فى إقامة احتفال بتنصيبه، وقالت مصادر فى المنطقة إن "منزل السلطان تعرض لهجوم ضار وإن أحد أبنائه قتل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات فى اشتباكات قبلية شمال دارفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.