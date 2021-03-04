أمريكا: مبعوث واشنطن في اليمن يعود إلى السعودية للتشاور

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن ”يموثي ليندركينج عاد إلى الرياض لإجراء مزيد من المشاورات مع السعودية بشأن حل الصراع في اليمن.
وأوضح برايس، خلال مؤتمر صحفي أن ليندركينج التقى مع مسؤولين حكوميين كبار، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، خلال زيارة إلى المنطقة، وأحجم عن الكشف عما إذا كان المبعوث الأممي التقى بممثلين عن الحوثيين.
وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان على الأمر لـ“رويترز“ إن ليندركينج وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبدالسلام عقدا أول اجتماع مباشر في العاصمة العُمانية مسقط، في 26 فبراير.
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