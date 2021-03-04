شروط الحصول على الجواز الاماراتي 2021 بعد التعديلات.. ضوابط منح الجنسية الإماراتية

شروط الحصول على الجواز الاماراتي 2021 بعد التعديلات بدأ العديد من الفئات المسموح لهم الحصول على الجنسية الإماراتية يتساءلون عن شروط منح الجواز الاماراتي الجديد بجانب بحثهم عن ضوابط منح الجنسية الإماراتية ومزايا الحصول على الجنسية الإماراتية، وغيرها من الإجراءات اللازمة للتقديمة على طلب التجنيس في الإمارات،كما أن يمكن تقديم طلب تجنيس في الإمارات ca.gov.ae إلكترونيًا بما يسهل على الوافدين من أي مكان في العالم إلى دولة الإمارات العربية بما يضمن وجودهم بأمان وتحت الرقابة الأمنية للدولة.

شروط الحصول على الجواز الاماراتي 2021

حددت دولة الإمارات شروط الحصول على الجواز الاماراتي 2021 بعد وضع مجموعة من التعديلات على المعايير المتاحة لمنح جواز السفر الإماراتي 2021 على أن تشمل التالي:

منح الجنسية للمستثمرين بشرط امتلاك عقار في الإمارات.

في حالة منح الجواز الإمارات للأطباء والمتخصصين لابد من توافر الآتية “يكون متخصصًا في مجال علمي فريد، لديه إسهامات في الدراسات والأبحاث العلمية، لاتقل خبرته عن 10 سنوات، اعتماد العضوية من منظمة مرموقة في مجال تخصصه”.

منح الجنسية الإماراتي للعلماء في حالة توافر مجموعة معايير “أن يكون باحثًا نشطًا في مجال ومنتمى لجامعة أو مركز بحثي، لاتقل خبرته العملية عن 10 سنوات في مجاله، له اسهامات في المجال العلمي أو فاز بجائزة علمية مرموقة،حاص على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في دولة الإمارات”.

منح الجواز الإماراتي للمخترعين بشرط “الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد”.

منح الجواز الإماراتي لفئة المثقفين والموهوبين “أن يكون من الرواد في مجالات الثقافة، حاصل على جائزة عالمية، لديه رسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة”.

رابط تقديم طلب تجنيس في الإمارات ca.gov.ae

في حالة توافق الشروط يمكن تسجيل الدخول على رابط تقديم طلب تجنيس في الإمارات ca.gov.ae واتباع كافة الخطوات المطلوبة لتقديم الطلب على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة،وملء كافة البيانات المطلوبة.

إجراءات منح الجنسية الإماراتية

هناك مجموعة من الضوابط للحصول على الجنسية الإماراتية على أن تشمل التالي:

– حلف يمين الولاء لدولة الإمارات. – الالتزام بالقوانين السارية في دولة الإمارات. – التواصل مع الإدارة المختصة لاكتسابه جنسية أخري أو فقدانه أي جنسية يحملها.