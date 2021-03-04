المبعوث الأميركي لليمن يعود إلى السعودية للتشاور

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن مبعوث بلاده الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركيغ عاد إلى الرياض، لإجراء مزيد من المشاورات مع السعودية بشأن حل الصراع في اليمن.
وأضاف برايس في إفادة صحفية، الأربعاء، أن ليندركينغ التقى مسؤولين حكوميين كبارا، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث خلال زيارة للمنطقة.
وأحجم المتحدث عن الكشف عما إذا كان غريفيث التقى ممثلين عن الحوثيين.
وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان على الأمر لـ"رويترز"، إن ليندركينغ وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام عقدا أول اجتماع مباشر في العاصمة العمانية مسقط في 26 فبراير الماضي.
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