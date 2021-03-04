التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة استهدفت خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، جنوب غربي السعودية. وأكد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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