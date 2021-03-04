كورونا اليوم فى المغرب .. 594 إصابة جديدة و8 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بينات وزارة الصحة المغربية ارتفاع حصيلة الإصابات فى المملكة إلى 484 ألفًا و753 جالة، فيما أودى وباء "كوفيد 19" بحياة 8653 شخصًا.

وأفادت "الوزارة" بأن 557 شخصًا تعافوا من الفيروس ليصل عدد الذين تم شفاؤهم إلى 470 ألفًا و425.