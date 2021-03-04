الولايات المتحدة تدرس اتخاذ عمل عسكرى ردا على صواريخ الأنبار

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدرس اتخاذ عمل عسكرى ردا على الهجوم الصاروخى الذى وقع على قاعدة جوية غرب العراق تضم قوات أمريكية وقوات تابعة لـ التحالف الدولى ضد داعش.





وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى تصريحات له: "إننا نتابع هذا الأمر فى الوقت الراهن، ولم يقتل أحد جراء الهجوم، وإنما توفى مقاول بسبب أزمة قلبية، لكننا نقوم بتحديد المسؤول وسنتخذ قراراتنا".

وفى سياق متصل، قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الإدارة وهى تقوم بتحديد من وراء تلك العملية ستعتبر الضربة الجوية الأمريكية التى نفذت الأسبوع الماضى نموذجا يتم التحرك بناء عليه وفقا لما يتناسب مع الموقف".