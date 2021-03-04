استضافت الولايات المتحدة وهولندا، اجتماعًا للخبراء حول التنفيذ الشامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن دول مثل كوريا الشمالية فيما يخص الجوانب البحرية.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن أكثر من 40 دولة شاركت خلال الاجتماع في دراسة المعايير الخاصة بدعم تحقيق الأمن البحري من خلال أنشطة مثل إجراء توعية في هذا المجال بشأن مخاطر العقوبات.
وأضاف أنه تم إصدار وثائق استرشادية بشأن الامتثال للعقوبات وتمت مشاركة المعلومات حول السفن المشتبه بها.
وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة وهولندا تشتركان في هذا المسعى نظرا لاعترافهما بالحاجة لدعم تنفيذ العقوبات البحرية وتعزيز الأمن البحري وحماية التجارة البحرية من خلال تحديد ووقف الأنشطة المعادية من قبل دول مثل كوريا الشمالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة وهولندا تستضيفان اجتماعا للخبراء لبحث دعم الأمن البحري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.