البيت الأبيض: ندرس اتخاذ عمل عسكري ردا على هجوم الأنبار

أعلن البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تدرس اتخاذ عمل عسكري ردا على الهجوم الصاروخي الذي وقع على قاعدة جوية في غربي العراق تضم قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف.

وكانت 10 صواريخ قد هاجمت قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار العراقية في وقت سابق من اليوم وتعرض مقاول أمريكي لأزمة قلبية خلال القصف وتوفي لاحقا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات للصحفيين " إننا نتابع هذا الأمر في الوقت الراهن، الشكر للرب ، لم يقتل أحد جراء الهجوم، وإنما توفي مقاول بسبب أزمة قلبية ، لكننا نقوم بتحديد المسئول وسوف نتخذ قراراتنا".

ومن جانبها قالت جين ساكي المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض إن الإدارة وهي تقوم بتحديد من وراء تلك العملية سوف تعتبر الضربة الجوية الأمريكية التي نفذت الأسبوع الماضي نموذجا يتم التحرك بناء عليه وفقا لما يتناسب مع الموقف".

كانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربة جوية على ميليشيا مدعومة من إيران على طول الحدود العراقية ـ السورية يوم 25 فبراير الماضي نتج عنها وفاة أحد أفراد تلك الميليشيا ، وهي الضربة التي جاءت ردا على هجوم وقع يوم 16 فبراير على قوات تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق وتسببت في مقتل مقاول وجرح أحد الأمريكيين من أفراد الخدمة.