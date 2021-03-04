شاهد.. انفجار صاروخ سبيس إكس بعد هبوطه بدقائق

نجحت شركة "سبيس إكس" الأمريكية في اختبار النموذج الأولي لصاروخها ستارشيب SN10 للمرة الأولى بعد تجربتين فاشلتين.
وأطلق النموذج الأولي للصاروخ، يوم الأربعاء، على ارتفاع 10 آلاف كيلومتر ثم عاد إلى الأرض، لكن الصاروخ انفجر بعد حوالي ست دقائق من هبوطه.
ويعتبر الإطلاق التجريبي ناجحًا لأن الهدف كان جمع معلومات حول كيفية عمل لوحات التحكم في الصاروخ عندما يكون أفقيًا أثناء سقوطه على الأرض.
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