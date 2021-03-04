أعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، مقتل 38 شخصا، على الأقل خلال مظاهرات دامية اعتراضًا على الانقلاب العسكري في ميانمار.
ووصفت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجينر، المشاهد الواردة من هناك بأنها صادمة، مشيرةً إلى أن قوات الأمن كانت تطل الرصاص الحي على المتظاهرين، بحسب شبكة "بي.بي.سي".
واندلعت مظاهرات حاشدة وأعمال عصيان مدني في جميع أنحاء ميانمار منذ أن سيطر الجيش على السلطة في الأول من فبراير.
ودعا المتظاهرون إلى إنهاء الحكم العسكري، وإلى إطلاق سراح قادة الحكومة المنتخبة والزعيمة أونج سان سوتشي، الذين اعتقلوا خلال الانقلاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقلاب ميانمار.. مقتل أكثر من 38 شخصا خلال مظاهرات دامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.