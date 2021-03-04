انقلاب ميانمار.. مقتل أكثر من 38 شخصا خلال مظاهرات دامية

أعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، مقتل 38 شخصا، على الأقل خلال مظاهرات دامية اعتراضًا على الانقلاب العسكري في ميانمار.

ووصفت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجينر، المشاهد الواردة من هناك بأنها صادمة، مشيرةً إلى أن قوات الأمن كانت تطل الرصاص الحي على المتظاهرين، بحسب شبكة "بي.بي.سي".

واندلعت مظاهرات حاشدة وأعمال عصيان مدني في جميع أنحاء ميانمار منذ أن سيطر الجيش على السلطة في الأول من فبراير.

ودعا المتظاهرون إلى إنهاء الحكم العسكري، وإلى إطلاق سراح قادة الحكومة المنتخبة والزعيمة أونج سان سوتشي، الذين اعتقلوا خلال الانقلاب.