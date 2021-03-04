جدة - نرمين السيد - وقالت شبكة بى بى سى البريطانية، أن كريستين شرانر بورجينر، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار، وصفت المشاهد الواردة من هناك بأنها صادمة، مشيرةً إلى أن قوات الأمن كانت تطلق الرصاص الحى على المتظاهرين.
الانقلاب العسكرى فى ميانمار
كانت مظاهرات حاشدة قد اندلعت أمس الأربعاء فى ميانمار، بالإضافة إلى إعلان عصيان مدنى فى جميع أنحاء البلاد رد على الانقلاب العسكرى الذى قام به جيش ميانمار على السلطة فى الأول من فبراير الماضى.
ودعا المتظاهرون إلى إنهاء الحكم العسكرى، وإلى إطلاق سراح قادة الحكومة المنتخبة والزعيمة أونج سان سوتشى، الذين اعتقلوا خلال الانقلاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصيلة مظاهرات الأربعاء فى ميانمار .. مقتل 38 شخصا برصاص الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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