ميركل : تمديد الإغلاق فى ألمانيا .. حتى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع روسيا اليوم، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى مؤتمر صحفى الأربعاء، أن تخفيف القيود فى الولايات الألمانية يتوقف على الوضع الوبائى فى كل ولاية.

وأضافت ميركل: "علينا اتخاذ خطوات لرفع الإغلاق، لكننا يجب أن نبدى حذرا لكى لا تعيد بنا إلى الوراء"، موضحة أن فصل الربيع لهذا العام سيكون مختلفا عما كان عليه فى 2020.

وأكدت أن اتفاقًا جرى بينها وبين حكام الولايات بشأن تخفيف القيود بشكل تدريجى على 5 مراحل، مشيرةً إلى أنه سيعاد فتح المحلات إذا انخفض معدل الإصابات بـ "كوفيد 19" إلى أقل من 50 حالة لكل 100 ألف من السكان.

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة فرض الإغلاق حال ارتفاع معدلات الإصابات إلى أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف من السكان، معربة عن قناعتها بأن اللقاحات ستسمح بالخروج من الوباء.